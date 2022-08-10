تزامنا مع دخول بلادهم إلى "الناتو".. جنود الجيش السويدي يشاركون في مسيرة المثليين بستوكهولم (فيديو)

تداول نشطاء مقاطع فيديو لمشاركة جنود سويديين في مسيرة "فخر المثليين" في ستوكهولم تزاما مع قرار انضمام بلادهم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

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وفي وقت سابق، أطلقت القوات المسلحة السويدية حملة تقول إن مهرجانات فخر المثليين أصبحت الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، وهي "إحدى القيم الأساسية للجيش".

وقال الجيش السويدي في تغريدة أثارت الجدل يوم الاثنين: "الأوقات غير المؤكدة لا تعني أننا نتوقف عن الدفاع عن حقوق الإنسان، والقيمة المتساوية للجميع، وحقك في العيش كما أنت. لهذا السبب نشارك في فخر المثليين، مرة أخرى هذا العام".

وسارع المتابعون إلى التعليق، فأجاب أحدهم: "حقوق الإنسان كلها جيدة، لكن من الذي تريد حقا استقطابه للدفاع عن البلاد؟ متأكد تماما من أن المحاربين مفتولي العضلات الصاخبين لا يجدونها جذابة بكل فخر باعتبارها التركيز الأول والرئيسي".

Osäkra tider gör inte att vi slutar försvara mänskliga rättigheter, allas lika värde och din rätt att leva som den du är. Därför deltar vi i Pride, även i år.



Läs mer på https://t.co/UKSiRr28Cr#svfm#pride#pride2022pic.twitter.com/mwXkpZpqrk — Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) August 1, 2022

وقال آخر: "دع علماء النوع الاجتماعي يسيرون في موكب الفخر ويمكن لوزير الخارجية أن يسير في المسيرة بدلا من ذلك".

وأقيم "موكب الفخر" في ستوكهولم يوم السبت بعد توقف لعامين بسبب جائحة كورونا. وكان من المتوقع أن يشارك حوالي 50000 شخص، مع نصف مليون متفرج.

ومن بين المشاركين في الموكب، رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، وارتدت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، زيا بألوان قوس قزح لهذه المناسبة، وغردت على "تويتر": "نظهر ألواننا الحقيقية خلال ستوكهولم برايد".

و"موكب فخر المثليين" في ستوكهولم هو أكبر موكب من هذا النوع في الدول الاسكندنافية. تم إطلاقه بعد أكثر من شهر بقليل من اضطرار أوسلو إلى إلغاء عرضه بسبب إطلاق النار ليلة 25 يونيو.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وقع أمس الثلاثاء على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمالي الأطلسي.

Wonderful to run into FM Linde during Stockholm Pride! Sweden and the US are close partners in supporting LGBTQI+ rights on the global stage. #StockholmPridepic.twitter.com/FaZKHioykK — Ambassador Erik Ramanathan (@USAmbSweden) August 6, 2022

المصدر: RT