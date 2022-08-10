إسرائيل: "الجهاد الإسلامي" حاول استهداف منصة "تمار" للغاز بمسيرة

قال الجيش الإسرائيلي إن حركة "الجهاد الإسلامي" حاولت إطلاق طائرة مسيرة باتجاه منصة الغاز "تمار"، الواقعة قبالة ساحل "أسدود".

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في بيان له، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه "رصد خلال العملية العسكرية الأخيرة في غزة محاولة للجهاد الإسلامي لإطلاق طائرة مسيرة باتجاه منصة الغاز تمار الواقعة قبالة ساحل أسدود، لكن لم يكتب لها النجاح".

وبحسب الإعلام العبري، فإن الحرب بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" في أنحاء قطاع غزة استمرت لمدة 66 ساعة، أطلق خلالها فلسطينيون أكثر من ألف صاروخ على جنوب ووسط إسرائيل وعلى التجمعات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وأشار المتحدث العسكري للجيش الإسرائيلي، الجنرال ران كوخاف، إلى أن "جيش الدفاع قام بقصف 140 هدفا تابعا لحركة الجهاد الإسلامي في الأراضي الفلسطينية منذ بدء العملية".

وقال كوخاف إن "هذه الأهداف تشمل "نفق الهجوم"، وعشرات نقاط المراقبة العسكرية، والعديد من مواقع إطلاق الصواريخ، وثماني مجموعات كانت في طريقها لتنفيذ هجوم".

المصدر: "I24"