سفير روسيا في الصين: الولايات المتحدة تنتهك مبدأ المساواة في السيادة بين الدول

قال السفير الروسي لدى الصين، إن الولايات المتحدة تستخدم كل فرصة للإفلات من العقاب وتعزيز هيمنتها في جميع أنحاء العالم، وتنتهك كل يوم مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.

وأضاف السفير الروسي لدى الصين، أندريه دينيسوف، في مقابلة مع صحيفة تشاينا ديلي: "لقد أظهرت الولايات المتحدة مرة أخرى حصانة من العقاب. لقد كانوا يفعلون ذلك منذ سنوات. الولايات المتحدة تستغل كل فرصة لتعزيز هيمنتها حول العالم".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الذين يتابعون هذه العملية يدركون عدم جدوى مثل هذا النهج، الذي يتعين بموجبه على العالم أن يتجاهل المشاكل والأزمات التي خلقتها واشنطن، ويأمل في الأفضل.

وبحسب رأيه، تعمل الولايات المتحدة لقمع أي مظهر من مظاهر الاستقلال: "ووفق هذا النهج فقد قرروا تحويل أوكرانيا إلى تهديد للاتحاد الروسي. وتتسق زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان مع هذا النهج. ولا تحترم واشنطن مبادئها الخاصة، التي سبق أن أعلنت عنها جهارا".

وأكد السفير الروسي حق بكين في اتخاذ إجراءات لحماية سيادتها.

ولفت إلى أن "الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين هي القوة الدافعة وراء الحركة من أجل أولوية القانون الدولي على القواعد التي اخترعتها الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية. ويعمل كلا البلدين معا في مجموعة الأصدقاء في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة".

المصدر: نوفوستي