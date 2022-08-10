مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر هاتف النائب سكوت بيري المقرب من ترامب

أعلن النائب الأمريكي سكوت بري المقرب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن مكتب التحقيقات الفيدرالي صادر هاتفه بعد يوم واحد من مداهمة مقر ترامب.

وقال بيري النائب عن ولاية بنسلفانيا في بيان له إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي صادر هاتفه المحمول".

وأضاف أنه "أثناء سفره مع عائلته في وقت سابق من اليوم، اقترب منه ثلاثة عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي وسلموه مذكرة وطلبوا منه تسليم هاتفه المحمول".

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تأتي مصادرة الهاتف الشخصي لعضو الكونغرس بعد يوم واحد من قيام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش عقار ترامب في مار إيه لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.







المصدر: "فوكس نيوز"