 
مباشر

مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر هاتف النائب سكوت بيري المقرب من ترامب

أخبار العالم

مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر هاتف النائب سكوت بيري المقرب من ترامب
Gettyimages.ru
النائب الأمريكي سكوت بري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tkzg

أعلن النائب الأمريكي سكوت بري المقرب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن مكتب التحقيقات الفيدرالي صادر هاتفه بعد يوم واحد من مداهمة مقر ترامب.

وقال بيري النائب عن ولاية بنسلفانيا في بيان له إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي صادر هاتفه المحمول".

وأضاف أنه "أثناء سفره مع عائلته في وقت سابق من اليوم، اقترب منه ثلاثة عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي وسلموه مذكرة وطلبوا منه تسليم هاتفه المحمول".

إقرأ المزيد
ترامب يعلن مداهمة منزله في فلوريدا من قبل الـ
ترامب يعلن مداهمة منزله في فلوريدا من قبل الـ "إف بي آي"

تأتي مصادرة الهاتف الشخصي لعضو الكونغرس بعد يوم واحد من قيام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش عقار ترامب في مار إيه لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.



المصدر: "فوكس نيوز" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا