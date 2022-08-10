ستولتنبرغ: من المستحيل التكهن بموعد انتهاء الحرب في أوكرانيا

امتنع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن الإدلاء بأي تكهنات بشأن موعد انتهاء النزاع في أوكرانيا، وكذلك عن تقييم عواقبه المحتملة.

وقال ستولتنبرغ في تصريح لصحيفة "فيستي" الصربية، ردا على طلب الصحفي التعلي على المواعيد المحتملة لانتهاء النزاع: "من المستحيل التكهن كم وقتا ستستمر الحرب في أوكرانيا وما ستكون عواقبها الطويلة الأمد".

وأضاف: "من المهم مواصلة دعم أوكرانيا، بغض النظر عن كم وقتا سيتطلب ذلك. بالطبع، كل الدعم العسكري والاقتصادي والإنساني الذي نقدمه لأوكرانيا له ثمن عال، لكن ثمن التخلي عن دعم أوكرانيا سيكون أعلى بكثير".

واعتبر أن عدم تقديم الدعم لأوكرانيا كان يتناقض مع المصالح الأمنية للغرب، لأنه من شأن ذلك أن "يجعل أوروبا في موقع حساس أكثر".

المصدر: تاس