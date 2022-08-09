روسيا والولايات المتحدة ستناقشان الوضع حول تعليق عمليات التفتيش بموجب "ستارت 3"

ذكرت الخارجية الروسية أن خبراء من روسيا والولايات المتحدة سيناقشون تعليق عمليات التفتيش بموجب معاهدة "ستارت 3"، مؤكدة انه سيكون على واشنطن تقرير كيف ستمضي المناقشات.

وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو مجبرة على سحب منشآتها من عمليات تفتيش "ستارت" بسبب الإجراءات الأمريكية التي تحرم في الواقع روسيا الاتحادية من حق التفتيش في الولايات المتحدة. ووفقا للخارجية، بعد حل جميع المشاكل المتعلقة بعمليات التفتيش، ستلغي روسيا على الفور قرار تعليقها.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك بالفعل اتصالات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة بشأن تعليق عمليات التفتيش، قال نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنفيتسكي: "هذا سؤال تقني. قبل مناقشة الموضوع على نطاق واسع وعلني، يجب أن يتم النظر فيه من قبل المتخصصين في مجال الاتفاق وأنشطة التفتيش. هناك العديد من الفروق الدقيقة"، مشيرا إلى أن "هذا هو ما سيتحدث عنه متخصصونا مع الاميركيين".

ووفقا للنائب، ستجري الآن مناقشات متبادلة، "بعدها سيتبع رد فعل الولايات المتحدة ". وحسب الدبلوماسي "لا أعتقد حدوث ذلك بسرعة كبيرة، سيحتاجون إلى دراسة كل شيء بدقة وفهم ما يريدون القيام به بعد ذلك".

وأشار إلى أنه من الناحية القانونية، فإن موقف روسيا الاتحادية مدروس بشكل جيد، ومقترحاتها منصوص عليها في الاتفاقية.

وأكد فيشنفيتسكي أنه "من الواضح أن هذا يحدث لأول مرة. لم يتم استخدام مثل هذه الآلية مطلقا. لقد مارسنا حقنا بموجب الاتفاق".

وأوضح: "في الواقع، نشأ وضع غير متكافئ. لا يمكن لمفتشينا الطيران عبر أوروبا، ولا يتم منحنا الفرصة للحصول على تأشيرات عبور، ولا يسمح لطائراتنا بالتحليق. ولم نفرض أي قيود على هذا الأمر ضد الولايات المتحدة".

وقال إنه قبل طلب التفتيش بموجب معاهدة "ستارت"، عرضت روسيا على الجانب الأمريكي الاتفاق على كيفية التصرف في هذا الموقف، مضيفا أن: " الجانب الأمريكي قدم طلب تفتيش. وكان هذا الإجراء استفزازيا بطبيعته بوضوح، ووفقا للاتفاق، كان علينا الرد بسرعة كبيرة، إذ يمكن أن يصل الرد على طلب التفتيش في غضون 32 ساعة، لكننا استجبنا على الفور".

المصدر: نوفوستي