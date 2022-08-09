بايدن يقطع خطابه في البيت الأبيض بسبب السعال وسيلان الأنف

اضطر الرئيس الأمريكي جو بايدن، لقطع خطابه في حدث أقيم بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء، بسبب السعال المتكرر وسيلان الأنف، على الرغم من التأكيدات بأن صحته على ما يرام.

وأقيم حفل التوقيع على قانون دعم مصنعي أشباه الموصلات في الهواء الطلق بحضور العشرات من الضيوف، بمن فيهم ممثلو الإدارة الرئاسية وأعضاء الكونغرس والصحفيون ورجال الأعمال.

خلال ساعة الحدث، كان بايدن مشتتا بسبب السعال حوالي عشرين مرة، واستخدم مرارا منديلا ووضع شيئا يشبه حبة في فمه.

ورغم معالم المرض، ظل بايدن على اتصال وثيق مع الحضور وصافح رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ووزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو والسناتور تشاك شومر وضيوف آخرين.

وقال بايدن يوم الاثنين، إنه على ما يرام بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب بايدن بفيروس كورونا قبل أسبوعين، ثم تعافى، لكن بعد ذلك ثبتت إصابته بفيروس كورونا مرة أخرى. وظل في عزلة وعمل من البيت الأبيض. ويوم الأحد، جاء اختبار بايدن سلبيا لليوم الثاني على التوالي، وسمح له الطبيب بالعودة إلى العمل بشكل طبيعي.

المصدر: نوفوستي