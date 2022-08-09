الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها لإرسال متخصصين من وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا النووية

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها لضمان قيام خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة محطة الطاقة زابوروجيا النووية.

وقال دوجاريك: "نحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لإيصال متخصصي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا النووية".

وكشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن استعداد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي لزيارة محطة زابوروجيا النووية.

المصدر: نوفوستي