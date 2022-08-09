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غانتس: زياد النخالة لن يكون بأمان أينما كان

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غانتس: زياد النخالة لن يكون بأمان أينما كان
AFP
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، "لن يكون بأمان أينما كان".

وفي مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية، أشار غانتس إلى الرحلة الأخيرة التي قام بها زياد نخالة إلى طهران وهدد بأن الأخير "لن يكون بأمان أينما كان بدون شهادة تأمين".

وعن التنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، خلال عملية "الفجر الصادق"، قال غانتس: "أنا عملت مع الجيش وهو تعامل مع الأمور التي يجب على رئيس الوزراء التعامل معها".

المصدر: RT

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