غانتس: زياد النخالة لن يكون بأمان أينما كان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، "لن يكون بأمان أينما كان".

وفي مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية، أشار غانتس إلى الرحلة الأخيرة التي قام بها زياد نخالة إلى طهران وهدد بأن الأخير "لن يكون بأمان أينما كان بدون شهادة تأمين".

שר הביטחון בני גנץ בריאיון ראשון אחרי המבצע בעזה: "לזיאד נחאלה אין תעודת ביטוח בשום מקום שבו הוא נמצא" • על התיאום עם לפיד במבצע אמר: "אני עבדתי מול הצבא והוא התעסק בדברים שראש ממשלה צריך להתעסק בהם"#חדשותהערב@MichalRabipic.twitter.com/HzecCRn8JF — כאן חדשות (@kann_news) August 9, 2022

وعن التنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، خلال عملية "الفجر الصادق"، قال غانتس: "أنا عملت مع الجيش وهو تعامل مع الأمور التي يجب على رئيس الوزراء التعامل معها".

المصدر: RT