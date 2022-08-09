السفارة الروسية في القاهرة تتهم إسرائيل بازدواجية المعايير والاحتقار الكامل لحياة الفلسطينيين

انتقدت السفارة الروسية في القاهرة دعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، لقصف الفلسطينيين في قطاع غزة، مذكرة بكذبه فيما بتعلق بمجزرة بوتشا التي ارتكبها نازيون أوكرانيون.

ونشرت السفارة الروسية لدى مصر رسالة عبر حسابها على تيليغرام، اتهمت فيها إسرائيل بازدواجية المعايير، مقارنة بين محاولات لابيد في أبريل الماضي، إلقاء اللوم والمسئولية على روسيا في وفيات الناس في بوتشا الذين قتلهم بشكل وحشي النازيون الأوكرانيون، ودعواته في أغسطس إلى القصف والضربات على الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة.

وتساءلت البعثة الدبلوماسية الروسية: "أليس ذلك معايير مزدوجة وتجاهلا واحتقارا كاملا لحيوات الفلسطينيين؟!".

المصدر: RT