الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد بشأن العنف المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، داعية جميع الأطراف إلى إظهار التهدئة، وإلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الوفيات والإصابات.

وقال المتحدث الرسمي ستيفان دوجاريك إن الأمم المتحدة قلقة إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، "بما في ذلك القتل اليوم لثلاثة فلسطينيين في نابلس وفلسطيني في الخليل خلال اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية".

من جهة أخرى، أشار دوجاريك إلى أن "زملائنا من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أفادوا بأن وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة ومصر يوم الأحد صامد حتى الآن"، مؤكدا أن "الشركاء العاملين في المجال الإنساني يستجيبون لاحتياجات الأسر المتضررة من خلال المساعدات النقدية وتوفير المواد غير الغذائية".

وأضاف: "تقدم وكالة الأونروا الخدمات كالمعتاد، دون الإبلاغ عن أي اضطرابات. وتقييمات الأضرار التي لحقت بالمنشآت الحيوية جارية"، لافتا إلى أنه "في الوقت الحالي، لا يبدو أن هناك أضرارا جسيمة لحقت بشبكات المياه والصرف الصحي. ولا تزال جميع المرافق الصحية تعمل – لكن بعضها بحاجة إلى تجديد إمدادات أقسام الطوارئ والصدمات".

المصدر: UN news