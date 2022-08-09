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الدفاع الروسية: سفينتا حبوب أجنبيتان غادرتا أوكرانيا اليوم

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الدفاع الروسية: سفينتا حبوب أجنبيتان غادرتا أوكرانيا اليوم
Legion-Media
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أعلنت وزيرة الدفاع الروسية أن سفينتا حبوب غادرتا ميناء تشورنومورسك الأوكراني اليوم الثلاثاء إلى ليبيريا وتركيا كجزء من "اتفاقية نقل الحبوب من موانئ أوكرانيا".

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف: "غادرت في 9 أغسطس 2022، سفينة الشحن Ocean Lion إلى ليبيريا محملة بالذرة، وسفينة "رحمي ياجي" إلى تركيا محملة بالطحين من ميناء تشورنومورسك الأوكراني".

وفي 22 يوليو الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

المصدر: تاس

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