بريطانيا.. عمال البريد ينظمون إضرابا لأربعة أيام

أعلن عمال البريد الملكي في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنهم قرروا تنفيذ إضراب عن العمل، خلال الأسابيع المقبلة، على أن يستمر لمدة أربعة أيام للمطالبة بزيادة رواتبهم.

وقالت نقابة عمال الاتصالات (CWU) إن أكثر من 115000 موظف سيشاركون في أكبر إضراب للمطالبة "بزيادة رواتب كريمة ومناسبة".

وسيتم تنفيذ الإضراب يومي الجمعة 26 والأربعاء 31 أغسطس والخميس 8 والجمعة 9 سبتمبر.

ويأتي ذلك في أعقاب الاقتراع الأخير للإضراب الذي شهد تصويت الأعضاء بنسبة 97.6٪ على نسبة 77٪ لاتخاذ إجراء.

وذكرت النقابة أن الإدارة استجابت بفرض زيادة بنسبة 2٪ في الأجور، والتي تعتقد أنها ستؤدي إلى "انخفاض كبير" في مستويات معيشة العمال بسبب ارتفاع التضخم.

المصدر: sky news