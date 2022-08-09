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"داون ديتكتور": بلاغات عن عطل في موقع "تويتر"

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AFP
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أكدت بوابة "داون ديتيكتر" التي تراقب حالات فشل وانقطاع موارد الإنترنت الشائعة، أن عددا من مستخدمي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أبلغوا عن أعطال في الموقع.

وأشارت البوابة إلى أن تم الإبلاغ عن أكثر من 3 آلاف شكوى، 46% منها تتعلق بمشاكل باستخدام الموقع، 45% تتعلق بمشاكل باستخدام التطبيق الخاص بـ"تويتر"، و9% تتعلق بالاتصال الانترنت.

المصدر: RT

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