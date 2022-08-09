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بوركينا فاسو.. مقتل 15 جنديا جراء هجوم مزدوج بالمتفجرات

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بوركينا فاسو.. مقتل 15 جنديا جراء هجوم مزدوج بالمتفجرات
AFP OLYMPIA DE MAISMONT
صورة من الأرشيف
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اعلنت هيئة الأركان العامة لجيش بوركينا فاسو عن مقتل 15 جنديا يوم الثلاثاء في هجوم بعبوتين ناسفتين في شمال البلاد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن هيئة الأركان قولها، إن الهجوم المزدوج بعبوتين ناسفتين يدويتي الصنع وقع على الطريق من بورزنغا إلى جيبو في منطقة وسط – الشمال.

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وأكدت الأركان أن الهجوم أسفر عن مقتل 15 جنديا وإصابة آخر بجروح، مشيرة إلى أنه استهدف العسكريين الذين كانوا يؤدون مهام المرافقة.

وأوضحت أن واحدة من العربات في الموكب، التي نقلت الجنود اصطدمت بعبوة ناسفة، والعبوة الثانية تم تفجيرها أثناء قيام العسكريين بتمشيط المنطقة ومعالجة المصابين، مما أسفر عن سقوط ضحايا كثيرة.

ويشار إلى أن البلاد شهدت في الفترة الأخيرة سلسلة من الهجمات من قبل الجماعات الإسلامية المتشددة.

المصدر: فرانس برس

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