الصين وكوريا الجنوبية تتعهدان بتطوير علاقات أوثق

تعهد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين، اليوم الثلاثاء، بتطوير علاقات أوثق والحفاظ على سلاسل التوريد الصناعية مستقرة، في وقت تزداد المنافسة فيه حدة بين بكين وواشنطن.

ودعا وزيرا الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين والصيني وانغ يي، في بيانين منفصلين، بعد لقاء جمعهما في مدينة تشينغداو شرقي الصين، إلى تطوير العلاقات استنادا إلى الروابط التجارية الناجحة التي تجمع البلدين منذ ثلاثة عقود.

لم يدل بارك ووانغ بأي تصريحات حول ما إذا كانت مباحثاتهما قد تطرقت للتوترات بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الأسبوع الماضي لتايوان.

ودعا بارك ووانغ للحفاظ على استقرار سلاسل التوريد الصناعية، في إشارة محتملة إلى المخاوف من احتمال أن تؤدي سياسة التقنيات الصينية والضوابط الأمنية الأمريكية إلى تقسيم العالم إلى أسواق منفصلة ذات معايير ومنتجات غير متوافقة، ما سيؤدي إلى إبطاء الابتكار وزيادة التكاليف.

المصدر: AP