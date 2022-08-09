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بومبيو حول مداهمة منزل ترامب: أمر خطير

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بومبيو حول مداهمة منزل ترامب: أمر خطير
AFP
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علق وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، على مداهمة موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب، قائلا إن تنفيذ الأمر القضائي أمر خطير.

وكتب بومبيو في تغريدة على "تويتر": "تنفيذ أمر قضائي ضد الرئيس الأمريكي السابق أمر خطير. إن التسليح السياسي الواضح لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي أمر مخز".

وأضاف: "خدمت في شركة بنغازي كوم حيث أثبتنا أن (وزير الخارجية السابقة هيلاري) كلينتون تمتلك معلومات سرية... لم نداهم منزلها".

وأعلن ترامب عن مداهمة منزله في ولاية فلوريدا من قبل موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، واصفا المداهمة بأنها "ملاحقة مخالفة للقانون، واستخدام منظومة العدل كسلاح، وهجوم من قبل اليساريين المتطرفين من الديمقراطيين الذين لا يرغبون بأن أترشح للرئاسة في 2024".

يذكر أن هناك عددا من التحقيقات مفتوح ضد الرئيس الأمريكي السابق، يخص بعضها أعماله وشبهات التهرب الضريبي، والبعض الآخر نشاطه في منصب الرئيس ودوره في اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصاره في واشنطن عام 2021.

المصدر: RT

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