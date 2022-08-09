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ريابكوف: رغبة واشنطن بإجراء عمليات تفتيش بموجب معاهدة ستارت "استفزاز"

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ريابكوف: رغبة واشنطن بإجراء عمليات تفتيش بموجب معاهدة ستارت
Gettyimages.ru
علما روسيا والولايات المتحدة
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو تحث الولايات المتحدة على مواصلة التعاون من أجل الاستئناف السريع لعمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت.

وأشار ريابكوف إلى أنه في وقت سابق، وبسبب تصرفات واشنطن، قررت موسكو سحب منشآتها مؤقتا من عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت.

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وقال: "ندعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن الإجراءات غير المثمرة والتي لا تفيد القضية، ومواصلة التعاون الوثيق من أجل استئناف عمليات التفتيش المنصوص عليها في المعاهدة على أساس واقعي ومتساو في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "سيكون هذا في مصلحة الجانبين".

وأكد أن "الإخطار الذي تم تلقيه من الجانب الأمريكي حول نيته إجراء تفتيش على أراضينا في الأيام المقبلة وفي الظروف الحالية، بدت مثل هذه الخطوة بمثابة استفزاز صريح".

وأشار ريابكوف إلى أنه "على خلفية ما يحدث الآن في علاقاتنا مع الدول الغربية، ظهرت عقبات إضافية أمام استئناف أنشطة التفتيش بموجب المعاهدة".

المصدر: نوفوستي

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