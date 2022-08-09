محكمة أمريكية تقر بإمكانية حصول الكونغرس على إقرارات ترامب الضريبية

وافقت محكمة استئناف فيدرالية، على طلب لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأمريكي للحصول على الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب من دائرة الإيرادات الداخلية.

ونشرت اللجنة في تغريدة على "تويتر" نص القرار، وعلقت قائلة: "قضت محكمة الاستئناف في العاصمة للتو بأن القانون إلى جانبنا في السعي للحصول على الإقرارات الضريبية لترامب. نتوقع استلام الإقرارات الضريبية المطلوبة وملفات التدقيق على الفور".

🚨 🚨 🚨 BREAKING: The DC Court of Appeals has just ruled that the law is on our side in seeking Trump's tax returns. We expect to receive the requested tax returns and audit files immediately.https://t.co/FYzFzYrxF8 — Ways & Means Committee (@WaysMeansCmte) August 9, 2022

يذكر أنه لا يزال بإمكان ترامب استئناف القرار، لذلك من المرجح أن لا تنتهي المعركة القضائية في هذا الوقت. وقالت المحكمة إن الحكم لن يصدر لمدة سبعة أيام، مما يمنح ترامب وقتا للاستئناف.

وقالت شبكة CNN إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في دائرة العاصمة واشنطن، يمثل صفعة لترامب، الذي جادل لسنوات في المحكمة ضد الإفراج عن إقراراته الضريبية لأي محققين.

وكان قاض على مستوى المحاكمة عينه ترامب عندما كان رئيسا قد رفض في السابق حججه في القضية.

يشار إلى أن هذا التقاضي منفصل عن تحقيق لجنة اختيار مجلس النواب في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

المصدر: CNN