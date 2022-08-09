 
مباشر

محكمة أمريكية تقر بإمكانية حصول الكونغرس على إقرارات ترامب الضريبية

أخبار العالم

محكمة أمريكية تقر بإمكانية حصول الكونغرس على إقرارات ترامب الضريبية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tkxk

وافقت محكمة استئناف فيدرالية، على طلب لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأمريكي للحصول على الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب من دائرة الإيرادات الداخلية.

ونشرت اللجنة في تغريدة على "تويتر" نص القرار، وعلقت قائلة: "قضت محكمة الاستئناف في العاصمة للتو بأن القانون إلى جانبنا في السعي للحصول على الإقرارات الضريبية لترامب. نتوقع استلام الإقرارات الضريبية المطلوبة وملفات التدقيق على الفور".

يذكر أنه لا يزال بإمكان ترامب استئناف القرار، لذلك من المرجح أن لا تنتهي المعركة القضائية في هذا الوقت. وقالت المحكمة إن الحكم لن يصدر لمدة سبعة أيام، مما يمنح ترامب وقتا للاستئناف.

وقالت شبكة CNN إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في دائرة العاصمة واشنطن، يمثل صفعة لترامب، الذي جادل لسنوات في المحكمة ضد الإفراج عن إقراراته الضريبية لأي محققين.

وكان قاض على مستوى المحاكمة عينه ترامب عندما كان رئيسا قد رفض في السابق حججه في القضية.

يشار إلى أن هذا التقاضي منفصل عن تحقيق لجنة اختيار مجلس النواب في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

المصدر: CNN

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا