أراضي نيكولاييف المحررة تنضم إلى مقاطعة خيرسون لتبسيط الخدمات الاجتماعية

قالت نائبة رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خيرسون، يكاترينا غوباريفا، إنه من المخطط ضم الأراضي المحررة من منطقة نيكولاييف إلى منطقة خيرسون.

وأشارت غوباريفا إلى أنه يجري بالفعل إعداد المراسيم ذات الصلة.

وقالت: "نحن نناقش الكثير حول الأراضي المحررة، بحيث تبث القنوات التلفزيونية في هذه المناطق، ما إذا كنا سنقوم بدفع مزايا اجتماعية هناك. لذلك، تم اتخاذ قرار بإلحاق هذه الأراضي المحررة بمنطقة خيرسون، بحيث يكون من الممكن دفع معاشات التقاعد والمزايا الاجتماعية هناك، وتوفير الاتصالات الخليوية".

وأفيد فى وقت سابق بأن مراكز التسجيل والفحص التابعة لمفتشية المرور الحكومية بدأت العمل في مقاطعتي خيرسون وزابوروجىه.

المصدر: تاس