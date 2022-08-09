بلومبيرغ: العقوبات تمنع الملياردير الروسي أبراموفيتش من بيع أملاكه في بريطانيا

كشفت وكالة "بلومبيرغ" أن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش لا يستطيع بيع أملاكه بسبب وجوده في قائمة العقوبات البريطانية وكل أمواله في البنوك البريطانية ما تزال مجمدة.

وحسب الوكالة، فإن أبراموفيتش ليس لديه فرصة لبيع قصره في منطقة كينسينغتون وشقة البنتهاوس في مجمع تشيلسي ووترفرونت السكني في لندن.

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وأكدت أنه غير قادر على بيع حصته (28.64٪) في شركة Evraz للتعدين والصهر. حيث أنه بعد إدراج أبراموفيتش في قائمة العقوبات، انخفض سعر أسهم الشركة في بورصة لندن بنسبة 87٪.

ووفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، قدرت أصول أبراموفيتش الرئيسية في لندن بـ4 مليارات جنيه إسترليني (4.8 مليار دولار). كانوا يمثلون ما يقرب من ثلث الثروة الكاملة لرجل أعمال في ذلك الوقت.

وتم إدراج أبراموفيتش في قائمة عقوبات المملكة المتحدة في 10 مارس. وفي 15 مارس، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رجل الأعمال.

المصدر: تاس