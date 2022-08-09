الداخلية الأمريكية تعلق العمل بسياسة "البقاء في المكسيك"

قالت وزارة الداخلية الأمريكية إنها أنهت السياسة التي كانت متبعة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تطلب من طالبي اللجوء الانتظار بالمكسيك قبيل جلسات الاستماع في محكمة الهجرة.

وقالت الوزارة في بيان إن البرنامج سيتم تفكيكه "بطريقة سريعة ومنظمة"، مؤكدة أن "هذه السياسة بها عيوب مزمنة، وتفرض تكاليف غير مبررة، وتسحب الموارد والأفراد من الجهود الأخرى ذات الأولوية لتأمين حدودنا".

هذا وخضع حوالي 70 ألف مهاجر لهذه السياسة، المعروفة رسميا باسم "بروتوكولات حماية المهاجرين"، منذ أن قدمها ترامب في يناير 2019 حتى علقها الرئيس جو بايدن في أول يوم له في منصبه في يناير 2021، وفاء لوعد قطعه في حملته الانتخابية. وقد سمح للكثيرين بالعودة إلى الولايات المتحدة لمتابعة قضاياهم خلال الأشهر الأولى لرئاسة بايدن.

وخضع ما يقرب من 5800 شخص لهذه السياسة من ديسمبر حتى يونيو. ويحتل المهاجرون من نيكاراغوا العدد الأكبر، مع آخرين من كوبا وكولومبيا وفنزويلا.

وجعل ترامب هذه السياسة حجر الزاوية في إنفاذ القانون على الحدود، والتي قال منتقدها إنها غير إنسانية وتعرض المهاجرين للعنف الشديد في المكسيك.

المصدر: The Hill