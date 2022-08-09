الأمم المتحدة: الإرهابيون يحاولون استغلال الوضع في أوكرانيا لشن هجمات في أوروبا

أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة، فلاديمير فورونكوف، أن إرهابيو تنظيم "داعش" يدعون أنصارهم لشن هجمات في أوروبا، مستغلين الوضع في أوكرانيا وتخفيف قيود فيروس "كورونا".

وقال فورونكوف: "على الرغم من ملاحظة وجود المتطرفين وأنشطتهم بشكل رئيسي في المجتمعات المتأثرة بالصراعات العنيفة، فإن داعش والإرهابيين المرتبطين به يسعون أيضا إلى التحريض على هجمات في مناطق لا تشهد نزاعات من أجل نشر الخوف وإظهار القوة".

وأضاف: "دعا تنظيم "داعش" أنصاره إلى شن هجمات في أوروبا مستغلين تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس "كورونا" والأزمة في أوكرانيا".

المصدر: تاس