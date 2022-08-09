بايدن يوقع على قانون الاستثمار في أشباه النواقل لإتاحة المنافسة مع الصين

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على قانون لمنح مساعدات بقيمة 52 مليار دولار لقطاع إنتاج أشباه النواقل بشكل خاص في الولايات المتحدة.

وأكد بايدن أن "هذا الاستثمار في هذه الأجزاء الرئيسية لصناعة الإلكترونيات الحديثة من شأنه أن يساعد على تعزيز موقع بلاده التنافسي في المجال الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين"، مبينا أن "القانون يخصص عشرات المليارات من الدولارات لغايات البحث والتطوير".

المصدر: "أ ف ب"