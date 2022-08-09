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شركة "مول" الهنغارية تبدأ المفاوضات بشأن تحمل التزامات دفع رسوم عبور النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"

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شركة
Legion-Media
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أعلنت شركة النفط والغاز الهنغارية "مول" أنها بدأت مفاوضات بشأن تحمل التزامات دفع رسوم عبور النفط عبر خط أنابيب "دروجبا".

وقالت الشركة: "توقف نقل النفط الخام عبر خط أنابيب "دروجبا" منذ عدة أيام، وبحسب معلوماتنا، فإن السبب هو وجود مشاكل فنية في البنوك لدى الجانب الروسي فيما يتعلق بدفع رسوم العبور".

وأشارت إلى أن لديهم احتياطيات كافية لعدة أسابيع، ولكن في نفس الوقت بدأت الشركة مفاوضات بشأن تحمل التزامات دفع تكاليف نقل النفط.

المصدر: نوفوستي

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