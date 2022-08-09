حركة "طالبان باكستان" تؤكد مقتل أحد قيادييها في انفجار بأفغانستان

أعلنت حركة طالبان باكستان، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد كبار قادتها في انفجار شرقي أفغانستان.

وقالت الحركة إن عبد الولي القيادي المعروف باسم عمر خالد الخرساني "استشهد في هجوم للعدو".

ذكر مصدر في الحركة أن العديد من قادتها أرادوا إلغاء اتفاق هش لوقف إطلاق النار مع الحكومة الباكستانية نتيجة مقتل الولي، لكن وسطاء من حركة "طالبان" أفغانستان أقنعوهم بالصبر، مبينا أن "الولي وثلاثة من رفاقه قتلوا عندما ضرب انفجار سيارتهم أثناء عودتهم من اجتماع مع زعيم حركة طالبان".

وطالبان باكستان (تحريك طالبان)، وطالبان أفغانستان حركتان منفصلتان لكن تشتركان في إيديولوجيا واحدة.

المصدر: "أ ف ب"