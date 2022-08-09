مستشار زيلينسكي يتهجم على المنظمات الدولية: ضعوا تقاريركم في …

هاجم اليكسي اريستوفيتش مستشار الرئاسة الأوكرانية المنظمات الدولية بعد أيام من اتهام الأخيرة لكييف بارتكاب تجاوزات حقوقية ومدنية خلال الحرب الدائرة في البلاد.

وفي تعليقه على تقرير منظمة العفو الدولية الأخير الذي يشير إلى اتخاذ السلطات الأوكرانية للمدنيين كدروع بشرية بوضع قواتها في المناطق المأهولة والمستشفيات والمدارس قال اريستوفيتش: " عليكم التضرع للآلهة كي لا نستخدم كافة ما نراه حقا لنا في الدفاع عن أنفسنا" وأضاف :" تريدون أن نتوضع في الأراضي المفتوحة كي يتم حرقنا! ضعوا تقاريركم في …. ".

وتقوم منظمات دولية من بينها "العفو الدولية" بنشر تقارير عن تجاوزات تقوم بها سلطات كييف.