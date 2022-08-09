وزير الدفاع التركي يكشف تفاصيل حول العملية العسكرية في سوريا ويتحدث بـ"غضب وأسف"

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن جيش بلاده هو الوحيد الذي كافح إرهابيي تنظيم "داعش" وجها لوجه، وحقق نجاحات كبيرة.

وفي كلمته بالمؤتمر الـ13 للسفراء الأتراك بالعاصمة أنقرة، أشار أكار إلى أن "هدف القوات المسلحة من عملياتها الخارجية، هو مكافحة الإرهاب وتأمين حدود البلاد وأمن مواطنيها من الاعتداءات والهجمات الإرهابية"، مبينا أنه "عبر عملية درع الفرات بشمال سوريا حيّدنا 4 آلاف و500 إرهابي من داعش، وللأسف لم يظهر حلفاؤنا الغربيون التضامن في مكافحة تنظيم واي بي جي/ بي كي كي، كما أظهروه في مكافحة داعش".

وأضاف: "بفضل عملياتنا العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا تمكن مليون و100 ألف سوري من العودة إلى ديارهم وهدفنا من هذه العمليات هو توسيع المناطق الآمنة وإتاحة الفرصة للسوريين المقيمين في تركيا للعودة إلى بلادهم والعيش فيها بأمان"، لافتا إلى أن "العالم يمر بفترة حساسة للغاية، وأن المسؤوليات الملقاة على عاتق القوات المسلحة التركية زادت في هذه الفترة".

وبين أن "الجيش التركي يعمل ليل نهار على حماية حدود البلاد، وأنه يتم استخدام أحدث التكنولوجيا في هذا الشأن".

المصدر: "الأناضول"