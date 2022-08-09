قديروف يأمل في بناء علاقات جديدة مع تركيا على أساس متين

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أنه لدى الشعب الشيشاني والتركي الكثير من القواسم المشتركة في الثقافة والتاريخ، وهذا يساعد في بناء علاقات جديدة على أساس متين.

وقال قديروف إنه تحدث مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على هامش المفاوضات في سوتشي بين الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.

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وصرح قديروف على قناته في "تيليغرام": "مما لا شك فيه أن لدى الشيشان والأتراك الكثير من هذه النقاط المشتركة في الثقافة والتاريخ، والتي من شأنها أن تساعدنا على المضي قدما وبناء علاقات اجتماعية واقتصادية جديدة على هذا الأساس المتين".

وأضاف: "نعم، قد يكون هناك سوء تفاهم بين الإخوة. لكن يمكن حل جميع تلك المشاكل من خلال الحوار الصادق والمفتوح، والشيء الأهم هو عدم إعطاء الخبثاء الذين يريدون تقويض وجودنا السلمي فرصة للاستفادة من ذلك".

وأشار إلى أن الشيشان مفتوحة للـ"الإخوة الأتراك"، وفي حال زار وفد تركي المنطقة، فسيشعرون بأنهم في وطنهم بفضل عشرات المساجد ذات الطراز العثماني وكرم الضيافة الشيشاني.

المصدر: نوفوستي