مسؤول في القرم: دوي عدة انفجارات في منطقة نوفوفيدوروفكا في شبه جزيرة القرم

قال أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس شبه جزيرة القرم إن عدة انفجارات وقعت في منطقة نوفوفيدوروفكا في الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

وأضاف: "حتى الآن، يمكنني فقط أن أؤكد حقيقة وقوع عدة انفجارات في المنطقة . أطلب من الجميع انتظار التقارير الرسمية".

توجد في منطقة نوفوفيدوروفكا وحدة عسكرية ومطار عسكري.

من جهتها قالت رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا، إنه وفقا للبيانات الأولية، وقع الانفجار( في شبه جزيرة القرم) بعيدا عن منطقة المنتجع، ولا يوجد ضحايا أو جرحى بين السياح.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن الانفجارات وقعت جراء تنفيذ غارة على مطار عسكري حيث يقع مجمع Nitka للتدريب.

يتبع...





