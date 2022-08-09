أردوغان عن انطلاق سفينة "عبد الحميد خان" للتنقيب في المتوسط: لسنا بحاجة إلى إذن من أحد!

شارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في حفل الإبحار الأول لسفينة "عبد الحميد خان" للتنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.

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وقال أردوغان في كلمة له اليوم الثلاثاء، من ميناء في ولاية مرسين التركية المطلة على البحر المتوسط، إن: "سفينة عبد الحميد خان للتنقيب تعد رمزا لرؤية تركيا الجديدة في مجال الطاقة"، مضيفا أنه: "في مجال البحث عن الطاقة نحن موجودون بـ 4 سفن تنقيب وسفينتي مسح جيولوجي".

وأعلن الرئيس التركي أن بلاده "تخطط لوضع الغاز الطبيعي الذي نعمل على استخراجه من الآبار العشر بالبحر الأسود في خدمة مواطنينا عام 2023".

وشدد على أن: "عمليات التنقيب التي أجريناها في البحر المتوسط كانت ضمن مناطق سيادتنا، لهذا لسنا بحاجة إلى إذن من أحد".

وقال: "سنودع سفينة عبد الحميد خان لتتوجه إلى بئر يوروكلر-1 على بعد 55 كيلومترا قبالة سواحل مدينة غازي باشا بأنطاليا.. يوروكلر 1 هي الخطوة الأولى ضمن خطة أعمالنا الشاملة في شرق المتوسط".

ويبلغ طول سفينة "عبد الحميد خان" 238 مترا وعرضها 42 مترا، وهي مزودة بنظام أمان مزدوج، وستعمل على تعزيز جهود تركيا في التنقيب عن الهيدروكربونات.

وسيكون على متن السفينة القادرة على الحفر حتى عمق 12 ألفا و200 متر، طاقم مكون من 200 شخص.

📍يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حفل الإبحار الأول لسفينة ⚓ "عبد الحميد خان" للتنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.

🇹🇷🚢 تتمتع "عبد الحميد خان" بقدرات أكبر مقارنة بسفن التنقيب التركية في "الوطن الأزرق". pic.twitter.com/SDEFihv9WV — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 9, 2022

المصدر: أ ف ب+ الأناضول