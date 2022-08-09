غانتس ولابيد يعلقان على اغتيال النابلسي وإعلام عبري يكشف: معلومات استخبارية وصلت ليلا عن موقعه

تغنى كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، باغتيال المطارد الفلسطيني، إبراهيم النابلسي، اليوم الثلاثاء.

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وعلق غانتس على اغتيال النابلسي قائلا: "من يشكل تهديدا علينا، لن ينجو".

في حين أوضح رئيس الوزراء لابيد قائلا: "تصفية "الإرهابي" إبراهيم النابلسي⁩ هي خطوة أخرى في كفاحنا غير القابل للمساومة ضد الإرهاب"، على حد قوله.

وأضاف: "أهنئ الشاباك والجيش ووحدة الشرطية الخاصة على تنفيذ عملية دقيقة وناجحة انتهت بدون وقوع إصابات في صفوفنا..أعبر عن تقديري للمقاتلين الذين يكرسون حياتهم من أجل أمن إسرائيل".

في حين أفادت وسائل إعلام عبرية بأن "معلومات استخبارية وصلت ليلا عن موقع تحصن النابلسي، وأنه تم التخطيط للعملية بسرعة كبيرة".

المصدر: RT