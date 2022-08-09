ممثلون عن منظمات مجتمع مدني من عدة دول يزورون مركز احتجاز أسرى "آزوف"

زارت مجموعة من الممثلين عن منظمات المجتمع المدني في إيطاليا وألمانيا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وصربيا وسوريا وأبخازيا، مركز احتجاز أسرى الحرب الأوكرانيين من مصنع "آزوف" للصلب.

وقد كان الوفد برئاسة رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، حيث قام الوفد بزيارة مركز الاحتجاز رقم 112، بالقرب من يلينوفكا، حيث يحتجز أسرى "آزوف".

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وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد قصفت مركز الاحتجاز من راجمات "هيمارس" الأمريكية، وأسفر القصف عن مقتل 51 شخصا، وإصابة 72 آخرين.

وقام الضيوف الأجانب بفحص آثار الدمار، وتحدثوا مع الأسرى.

وكان نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، قد قال إن أسرى "آزوف" الذين تعرضوا للقصف كانوا قد نقلوا إلى مركز الاحتجاز هذا بناء على مطالبات من الجانب الأوكراني، بينما دعت الخارجية الروسية المجتمع الدولي إلى تقييم مبدئي وموضوعي لجريمة القوميين الأوكرانيين الذين أطلقوا الصواريخ على مركز الاحتجاز في يلينوفكا.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد أقر بأن القوات الأوكرانية تلحق أضرارا بالسكان المدنيين.. عندما ترابط آلياتها ومعداتها العسكرية وسط التجمعات السكنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، مشددا على أن أوكرانيا تنتهك بهذه الصورة ليس القوانين العسكرية بحسب، بل والقوانين الإنسانية الدولية.

المصدر: تلغرام