بوتين يبحث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي قضايا التراث التاريخي ومجالات التعاون الثنائي

قال المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بمبادرة إسرائيلية، التعاون الثنائي وقضايا التراث التاريخي بما فيها "الانتصار على النازية"

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "تمت مناقشة عدد من قضايا التعاون الثنائي بين الجانبين، بما في ذلك في المجال الإنساني، مع مراعاة التراث التاريخي الغني للعلاقات الروسية الإسرائيلية. وتحدثا عن المساهمة الحاسمة للجيش الأحمر في الانتصار على النازية وإنقاذ الشعب اليهودي من الإبادة إبان الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، فضلا عن الدور الإيجابي لليهود في الحياة الاجتماعية والثقافية لروسيا".

بدوره أفاد مكتب الرئيس الاسرائيلي بأن الرئيس إسحاق هرتسوغ تحدث اليوم الثلاثاء هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. والتي بدأها الرئيس هرتسوغ بطلب من رئيس الوزراء يائير لبيد وبالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وجاء في بيان الرئاسة الإسرائيلية": ناقش الرئيسان العلاقات الثنائية الإسرائيلية الروسية، بما في ذلك التحديات التي يواجهها الشعب اليهودي في الشتات. وفي هذا السياق، تحدث الرئيس هرتسوغ عن موضوع نشاطات الوكالة اليهودية في روسيا".

وبحسب البيان أكد الرئيسان على مجالات التعاون المهمة بين إسرائيل وروسيا واتفقا على البقاء على اتصال. كما أكد الرئيس بوتين التزامه الشخصي بإحياء ذكرى الهولوكوست ومحاربة معاداة السامية.

المصدر: RT، نوفوستي