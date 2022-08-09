هل الصين هي التي غزت العراق وقتلت مليون شخص؟..فنان بريطاني شهير يدافع عن الصين ويهاجم الغرب (فيديو)

كشف الفنان البريطاني الشهير، روجر ووترز، أحد مؤسسي فرقة "بينك فلويد" الشهيرة، عن رأيه بشأن المناورات التي تجريها الصين وعلاقتها بتايوان.

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وفي مقابلة مع شبكة "CNN"، قال روجر ووترز أن "الصين لا تحاصر تايوان، لأن تايوان جزء من الصين..وهذا منذ فتر طويلة محل إجماع المجتمع الدولي بأكمله، منذ 1948العام".

وفي حديثه، توجه روجر ووترز لمقدم البرنامج قائلا: "إذا كنت لا تعرف ذلك، فأنت لا تقرأ بما فيه الكفاية، فاذهب واقرأ عنه، أنت تصدق البروباغندا التي تفتعلونها؟ لا يمكنك التحدث عن حقوق الإنسان ومسألة تايوان دون معرفة التاريخ".



ليعلق المقدم بالقول: "إذا تحدثنا عن حقوق الإنسان، فالصين هي المنتهك الأول لحقوق الإنسان".

في حين رد ووترز على حديث المعلق مستنكرا: "هل الصين هي التي غزت العراق وقتلت مليون شخص؟ ما هي الدول التي غزتها الصين وذبحت شعبها؟".

وبعد أن قال المقدم إن "الصين ذبحت شعبها"، رد عليه الفنان البريطاني: "محض هراء وكلام فارغ..اقرأ المزيد من الكتب وافهم التاريخ على حقيقته".

الفنان البريطاني الشهير "روجر ووترز" لـCNN: #تايوان جزء من #الصين.. وأنتم تصدقون البروباغندا التي تفعلونها.. هل الصين هي التي غزت #العراق وقتلت مليون شخص؟! ماهي الدول التي غزتها الصين وذبحت شعبها؟! pic.twitter.com/LGcENGC3YJ — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) August 8, 2022

This is the first time I’ve seen a CNN guest take one of the network’s jingoistic halfwits to the woodshed on Ukraine and Taiwan so comprehensively in such a short amount of time. And it was @rogerwaters. pic.twitter.com/maN4DTdMhO — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) August 7, 2022

المصدر: CNN" + RT"