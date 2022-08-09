إعلام عبري يتحدث عن رسالة نقلتها إسرائيل إلى "حماس" في بداية الحرب مع "الجهاد الإسلامي"

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن إسرائيل نقلت رسالة إلى حركة "حماس" في بداية الحرب مع حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة.

وأشارت "مكان"، وفقا لمعلوماتها، إلى أن "إسرائيل نقلت رسالة في بداية العملية ضد "الجهاد الإسلامي" إلى حماس، أكدت فيها أن نشاطات جيش الدفاع (الإسرائيلي) ليست موجهة ضدها".

وبحسب ما ذكرت "مكان"، فإن "إسرائيل طلبت من "حماس" عدم الانضمام الى القتال، متعهدة بألا تقصف أي هدف لها، إذا استجابت للطلب".

المصدر: "مكان"