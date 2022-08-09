المتحدث باسم الخارجية الصينية ينتقد "ديمقراطية الولايات المتحدة" بصورة على تويتر

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، "ديمقراطية الولايات المتحدة" بصورة مرفقة في منشور بحسابه في "تويتر".

ونشر المتحدث صورة تصور ثلاث صراعات استخدمت فيها الولايات المتحدة القوة تحت شعار نشر الديمقراطية: العراق وأفغانستان وكوبا.

ووصف تشاو ليجيان الولايات المتحدة بأنها أكثر الدول عدوانية في تاريخ العالم وأكبر تهديد للسلام والتنمية على الأرض، مستذكرا العديد من الضحايا والمعاناة التي جلبها الجيش الأمريكي خلال العمليات في فيتنام وكوسوفو وأفغانستان والعراق ، وأشار إلى مسؤولية واشنطن عن الوضع في أوكرانيا.

Democracy or Democrazy？ pic.twitter.com/VxBgr9qZWT — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) August 8, 2022

المصدر: نوفوستي