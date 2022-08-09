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مدفيديف يقارن كلمات زيلينسكي بأفكار هتلر

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مدفيديف يقارن كلمات زيلينسكي بأفكار هتلر
Legion-Media Nikolay Vinokuro
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي/ دميتري مدفيديف (صورة أرشيفية)
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قارن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأفكار النازي الألماني، أدولف هتلر.

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جاء ذلك في منشور له بقناته الخاصة على "تلغرام"، حيث كتب مدفيديف: "اقترح المهرج الأوكراني الرئيسي (زيلينسكي) إلقاء المسؤولية على جميع سكان روسيا. كانت المرة الأخيرة التي حاول فيها أحدهم تطبيق مثل هذه الأفكار تجاه شعب بأكمله هي في حالة أدولف هتلر. هل لا زالت لديكم أي شكوك بشأن طبيعة السلطة الأوكرانية؟".

يأتي ذلك ردا على كلمات زيلينسكي بشأن مسؤولية جميع سكان روسيا عن حكومتهم، ودعوته لجميع الدول الغربية حظر دخول جميع المواطنين الروس إلى أراضيها لمدة عام، حيث يعتقد الرئيس الأوكراني أنه من الممكن "محاسبة جميع سكان روسيا" من خلال عزلهم.

المصدر: تلغرام

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