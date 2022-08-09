بصورة "رومانسية".. زيلينسكي وماكرون يشاركان في مسيرة "فخر المثليين" بأمستردام (فيديو)
تجمع الآلاف في العاصمة الهولندية من أجل الاحتفال بمسيرة "فخر المثليين" التي تقام سنوايا عبر القناة التاريخية في مدينة أمستردام.
وشارك في المسيرة نحو 80 قاربا تم تزيينها ورفعت علم قوس القزح، الذي يعتبر راية مجتمع الميم، كما رفعوا المظلات، وأطلقوا البالونات الملونة في الهواء.
وأثار عرض "صورة رومانسية" جمعت كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال الاحتفال، سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر ماكرون في الصورة وهو يعانق زيلينسكي ويبتسم ويهمس في أذنه، خلال زيارة رباعية من رؤساء الدول الأوروبية للرئيس الأوكراني في كييف.
وانتشرت الصورة التي التقطها مصور وكالة "فرانس برس" لودوفيك مارين في وسائل الإعلام، وألهمت العديد من المحاكاة الساخرة على الشبكات الاجتماعية.
Photo from the gay pride parade in Amsterdam. Not fake.#Macron#Zelensky#gayprideamsterdampic.twitter.com/wKjdlib968— Jacque Line (@MissJacque_line) August 7, 2022
Il semblerait que les organisateurs de la gay pride d’#Amsterdam aient reconnu #Macron et #Zelensky comme deux des leurs 🏳️🌈 🥒#MacronLaHonte#Ukraine️#Russiepic.twitter.com/EposrfACBA— Bilderberg 💎 (@_Bilderberg_) August 8, 2022
A la gay pride d’Amsterdam, Macron et Zelinsky à l'honneur. pic.twitter.com/zkZsx5KMSt— François Ducrocq (@FrancoiDucrocq) August 8, 2022
🇫🇷— Clic Duregard (@1plus1egalzero) August 7, 2022
Les icônes de la gays Pride à Amsterdam. #MacronLaHonte et #Zelenskyy sont mis à l'honneur.
🇺🇸
The icons of Gay Pride in Amsterdam. Macron and Zelensky are honored. pic.twitter.com/8SABVl64jv
La photo de #Zelensky et #Macron en affiche de la Gay Pride d' #AmsterdamPride ... 🏳️🌈 🥒 https://t.co/k3YaxHIYN0pic.twitter.com/a8nQ7AgWKE— Tian_A1 (@Tian_A1) August 8, 2022
المصدر: RT