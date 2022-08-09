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بصورة "رومانسية".. زيلينسكي وماكرون يشاركان في مسيرة "فخر المثليين" بأمستردام (فيديو)

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بصورة
AFP
ماكرون وزيلنسكي
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تجمع الآلاف في العاصمة الهولندية من أجل الاحتفال بمسيرة "فخر المثليين" التي تقام سنوايا عبر القناة التاريخية في مدينة أمستردام.

وشارك في المسيرة نحو 80 قاربا تم تزيينها ورفعت علم قوس القزح، الذي يعتبر راية مجتمع الميم، كما رفعوا المظلات، وأطلقوا البالونات الملونة في الهواء.

وأثار عرض "صورة رومانسية" جمعت كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال الاحتفال، سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر ماكرون في الصورة وهو يعانق زيلينسكي ويبتسم ويهمس في أذنه، خلال زيارة رباعية من رؤساء الدول الأوروبية للرئيس الأوكراني في كييف.

وانتشرت الصورة التي التقطها مصور وكالة "فرانس برس" لودوفيك مارين في وسائل الإعلام، وألهمت العديد من المحاكاة الساخرة على الشبكات الاجتماعية.

المصدر: RT

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