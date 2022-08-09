نوع جديد من العنصرية ومعاداة الروس. . وسائل إعلام: السلطات الفرنسية تمنع الروس من زيارة قلعة فينسين

قالت وسائل إعلام فرنسية إن السلطات منعت المواطنين الروس من زيارة قلعة فينسين Château de Vincennes بجنوب شرق باريس، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت وسائل الإعلام: "لم يعد بإمكان المواطنين الروس زيارة "شاتو دي فينسين" الذي يضم أرشيف وزارة القوات المسلحة الفرنسية"

يشار إلى أنه في 28 يوليو، مُنعت امرأتان روسيتان من دخول هذه القلعة. وقالت إحدى السيدات، إن الحراس طلبوا منها إبراز جواز سفرها، وبعد ذلك رفضوا السماح لها بالدخول. ولدى سؤالها عن أسباب هذا الرفض تلقت المرأة الإجابة: "لأنك روسية".

وبحسب وسائل الإعلام، قالت وزارة الدفاع الفرنسية إنها بعد بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا "قيدت وصول المواطنين الروس إلى المنشآت العسكرية التابعة للوزارة".

المصدر: نوفوستي