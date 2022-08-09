الدفاع التركية: سفينتان جديدتان تحملان حبوبا أوكرانية تغادران ميناء تشورنومورسك

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن سفينتي شحن جديدتين تحملان منتجات زراعية أوكرانية ستغادران ميناء تشورنومورسك الأوكراني، اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان الوزارة: "صباح اليوم الثلاثاء، ستغادر السفينة OCEAN LION، التي تحمل علم ليبيريا، محملة بـ64 ألفا و720 طنا من الذرة، من ميناء تشورنومورسك إلى كوريا الجنوبية.

كما انطلقت السفينة التي تحمل العلم التركي RAHMİ YAĞCI لتسليم 5300 طن من عباد الشمس، من ميناء تشورنومورسك إلى اسطنبول".

1️⃣ Tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah;



▪️Liberya bayraklı OCEAN LION isimli gemi, Çernomorsk’tan Güney Kore’ye 64 bin 720 ton mısır,



▪️Türk bayraklı RAHMİ YAĞCI isimli gemi de Çernomorsk’tan İstanbul’a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi getirmek üzere hareket etti. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 9, 2022

ويتم نقل الحبوب الأوكرانية من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في إطار "صفقة الغذاء" التي وقعتها روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في 22 يوليو الماضي باسطنبول. وتقضي هذه الاتفاقية بإلغاء القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، كما تحدد كيفية خروج السفن المحملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود عبر ممرات بحرية إنسانية خاصة.

وغادرت أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية ميناء أوديسا صباح 1 أغسطس الجاري ووصلت إلى اسطنبول في مساء اليوم التالي.

المصدر: نوفوستي