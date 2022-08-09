مذكرة أمريكية لمصادرة طائرة "إيرباص" لرجل أعمال روسي

أصدر قاض فدرالي أمريكي مذكرة تجيز مصادرة طائرة من طراز إيرباص "آي 319-100" يملكها رجل الأعمال الروسي أندريه سكوش، المدرج اسمه في قائمة العقوبات الأمريكية.

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وتقدر قيمة الطائرة بحوالى 90 مليون دولار، وهي موجودة حاليا في كازاخستان، وفق إفادة خطية ملحقة بمذكرة الحجز.

وكثفت الولايات المتحدة والدول الأوروبية حملتها على رجال الأعمال الروس منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث فرضت عليهم سلسلة عقوبات، وتحركت بثبات للاستيلاء على عقاراتهم ويخوتهم وطائراتهم.

وتذرعت السلطات الأمريكية بخرق سكوش للعقوبات المفروضة عليه، عندما دفع رسوم تسجيل الطائرة وتأمينها بالدولار الأمريكي، حيث مرت هذه الدفعات المالية عبر النظام المصرفي الأمريكي.

المصدر: أ ف ب