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الجزائر تستضيف أول مناورة لمكافحة الإرهاب "درع الصحراء 2022" بالاشتراك مع روسيا

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الجزائر تستضيف أول مناورة لمكافحة الإرهاب
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قال المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية إن التدريبات الروسية الجزائرية لمكافحة الإرهاب "درع الصحراء 2022" ستنظم لأول مرة في الجزائر في نوفمبر المقبل.

وجاء في البيان: "لأول مرة في الجزائر، ستنظم مناورة مشتركة بين روسيا والجزائر لمكافحة الإرهاب "درع الصحراء 2022"".

وستنظم المناور في شهر نوفمبر في ملعب هماجير للتدريب في الجزائر، وموضوعها: أعمال تكتيكية للبحث عن الإرهابيين في الصحراء وتدميرهم.

وبحسب البيان سيشارك في الحدث حوالي 80 جنديا روسيا من تشكيلات البنادق الآلية المتمركزة في شمال القوقاز، و80 جنديا جزائريا.

وجرت أول مناورة تكتيكية روسية جزائرية مشتركة في أكتوبر 2021 في ساحة التدريب "تارسكوي" في جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية، وشارك فيها حوالي 200 عسكري من البلدين.

المصدر: نوفوستي

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