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أمريكا "جمهورية الموز"!

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أمريكا
AP
أرشيف
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استنكر حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس مداهمة رجال مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" أمس الاثنين مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منتجع "مار ايه لاغو" بفلوريدا.

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وقال ديسانتيس: "إن مداهمة منزل ترمب هو تصعيد آخر في تسليح الوكالات الفيدرالية ضد المعارضين السياسيين للنظام، بينما يتم التعامل مع أشخاص مثل هانتر بايدن بقفازات الأطفال".

وتابع: "الآن النظام لديه 87 ألف عميل آخر لممارسة الاضطهاد ضد خصومه؟ هذه جمهورية الموز".

وأخبرت مصادر متعددة قناة "Fox News" أن مداهمة مكتب التحقيقات منزل ترمب مرتبطة بالمواد والوثائق التي يرجح أن ترامب أحضرها إلى مقر إقامته الخاص، بعد انتهاء فترة رئاسته.

وتمت إحالة هذا الأمر إلى وزارة العدل من قبل إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، التي قالت إنها عثرت على مواد سرية في 15 صندوقا في منزل ترامب.

المصدر: Fox News

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