زيلينسكي يدعو الدول الغربية لحظر دخول أراضيها على جميع الروس

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الدول الغربية لتحظر على جميع المواطنين الروس دخول أراضيها.

وقال زيلينسكي في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست"، إن "أهم العقوبات هي إغلاق الحدود لأن الروس ينتزعون أراض تابع للآخرين... ولذلك عليهم أن يعيشوا في عالمهم حتى يغيروا فلسفتهم".

واعتبر زيلينسكي أن تلك الإجراء يجب أن تطال حتى الروس الذين غادروا البلاد احتجاجا على أعمال السلطات الروسية.

وأضاف "مهما كانوا الروس... إرسلوهم لروسيا"، مشيرا إلى ضرورة "محاسبة جميع السكان" في روسيا.

وأوضح أن "هؤلاء السكان اختاروا هذه الحكومة، وهم لا يناضلون ضدها ولا تتجادل معها".

ووصف العقوبات القائمة بأنها "ضعيفة" بالمقارنة مع إغلاق الحدود أمام الروس لمدة عام واحد وفرض الحظر الشامل على مشتريات المحروقات الروسية.

المصدر: تاس