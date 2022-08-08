مركز التنسيق في إسطنبول يوافق على إبحار سفينتي حبوب جديدتين من أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول وافق على إبحار سفينتين جديدتين لنقل الحبوب من أوكرانيا يوم الثلاثاء 9 أغسطس.

وأشارت الأمم المتحدة في بيان لها إلى أن السفينتين ستغادران ميناء تشيرنومورسك الأوكراني، وعلى متنهما أكثر من 70 ألف طن من المواد الغذائية.

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وستتوجه سفينة MV OCEAN LION من أوكرانيا إلى مدينة إنتشون في كوريا الجنوبية، وعلى متنها 64.7 ألف طن من الذرة.

والسفينة الثانية هي MV RAHMI YAGCI، التي ستنقل 5300 طن من زيت دوار الشمس إلى إسطنبول.

ويأتي ذلك في إطار الصفقة بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا بشأن نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر الممرات الآمنة في البحر الأسود.

المصدر: نوفوستي