اتفاق روسي أوكراني يحظر على السفن الحربية والطائرات والمسيرات الاقتراب من سفن الحبوب

اتفقت روسيا وأوكرانيا على حظر تواجد السفن الحربية والطائرات والطائرات المسيرة، في نطاق 10 أميال بحرية (18.5 كم) من السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية عبر الممر الآمن المتفق عليه.

ونقلت وكالة "رويترز" يوم الاثنين، عن دليل حول تنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب التي وقعها في نهاية يوليو ممثلو روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، أن "الطرفين لن يشنا أي هجمات ضد السفن التجارية أو غيرها من السفن المدنية والبنية التحتية للموانئ المشاركة في المبادرة".

وتقول الوثيقة: "لن تقترب أي سفينة عسكرية أو طائرة أو طائرة مسيرة من مسافة تزيد عن 10 أميال بحرية من سفينة تجارية تبحر على طول الممر الإنساني البحري، باستثناء المياه الإقليمية لأوكرانيا".

وفي 22 يوليو، تم التوقيع على حزمة من الوثائق في اسطنبول لحل مشكلة إمدادات الغذاء والأسمدة للأسواق العالمية. وتنظم إحدى الاتفاقيات إجراءات تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود التي تسيطر عليها كييف.

المصدر: تاس