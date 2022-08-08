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موسكو: على الولايات المتحدة أن تسحب أسلحتها النووية من الدول الأخرى

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موسكو: على الولايات المتحدة أن تسحب أسلحتها النووية من الدول الأخرى
Sputnik MAXIM BLINOV
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دعت الخارجية الروسية الولايات المتحدة إلى سحب أسلحتها النووية من الدول الثالثة، وخاصة من الدول غير النووية.

وقال نائب مدير دائرة شؤون عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنيفيتسكي، خلال المؤتمر الاستعراضي الخاص بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، يوم الاثنين، إن "الأسلحة النووية للولايات المتحدة يجب أن تنقل إلى أراضيها الوطنية".

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وأشار إلى أن الناتو يعلن نفسه حلفا نووية بشكل سافر، وأن الأسلحة النووية الأمريكية موجودة على أراضي دول غير نووية، وهي تتدرب على استخدامها.

وأكد فيشنيفيتسكي أن ذلك "عامل يؤثر سلبيا على الأمن ويزيد من مخاطر نزاع نووي ويعرقل نزع السلاح النووي".

وأضاف المسؤول الروسي أن تحالف "أوكوس" للولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا "يضع مقدمات لانطلاق حلقة جديدة من سباق التسلح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

المصدر: نوفوستي

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