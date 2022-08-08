الضربات الروسية تدمر كتيبة "كراكن" النازية وتفقدها قدراتها القتالية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن تشكيل النازيين الجدد "كراكن" فقد قدرته القتالية نتيجة ضربات الجيش الروسي.

وذكر تقرير أنه: "في اتجاه خاركوف، ونتيجة لتدمير نقاط الانتشار المؤقت للنازيين الأوكرانيين من خلال الضربات الدقيقة للقوات الجوية الروسية وقوات الصواريخ، والخسائر جماعية وفرار المرتزقة، فقد تشكيل كراكن النازي قدرته القتالية".

وأضافت الإدارة العسكرية أنه لتعويض الخسائر، يحاول قادة "كراكن" إجبار سكان خاركوف على الانضمام إليهم، لكن دون جدوى.

ويهاجم الجيش الروسي باستمرار أماكن انتشار "كراكن" النازي. لذلك، في 31 يوليو، أفيد بأن خسائر المسلحين المختبئين في أراضي كلية موروزوف الميكانيكية في خاركوف بلغت حوالي 350 شخصا.

المصدر: نوفوستي