بايدن يتفقد الدمار جراء الفيضان في كنتاكي ويعد بمساعدات اضافية

تفقد الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، الأضرار الناجمة عن العواصف المميتة والمدمرة التي أدت إلى أسوأ فيضانات في تاريخ كنتاكي، حيث التقيا العائلات وعمال الإغاثة.

لقي ما لا يقل عن 37 شخصا حتفهم منذ ضرب الفيضان مناطق بالولاية الشهر الماضي، وأسقطت عواصف مطيرة ما بين ثماني إلى عشر ونصف بوصات من الأمطار في 48 ساعة فقط.

وأخبر الحاكم آندي بشير بايدن أن السلطات تتوقع إضافة حالة وفاة أخرى واحدة على الأقل إلى الحصيلة، مشيرا إلى أن"الفيضانات كانت خلاف أي شيء رأيناه من قبل في الولاية".

وأثنى على بايدن لموافقته السريعة على المساعدة الفيدرالية، وعلى عمال الإغاثة الذين "بذلوا جهودا جبارة لنصل إلى ما نحن فيه بعد تسعة أيام من وقوع هذا الحادث"، وقال: "لن نغادر، مهما استغرق الأمر من وقت، سنكون هنا".

وزيارة بايدن هي الثانية للولاية منذ توليه منصبه العام الماضي. وقد زارها سابقا في ديسمبر بعد أن ضربت الأعاصير كنتاكي، ما أسفر عن مقتل 77 شخصا ودمار كبير.

وقام بايدن بتوسيع نطاق المساعدة الفيدرالية لمواجهة الكوارث إلى كنتاكي، ما يضمن أن تغطي الحكومة الفيدرالية التكلفة الكاملة لإزالة الحطام واي إجراءات الطوارئ الأخرى.

وقال البيت الأبيض إن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية قدمت أكثر من 3.1 مليون دولار من أموال الإغاثة، وتم نشر مئات من أفراد الإنقاذ لتقديم المساعدة.

المصدر: AP